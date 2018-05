Csütörtök délután Monte-Carlóban lezajlott a Forma-1-es Monacói Nagydíj második szabadedzése is, amelyen a Red Bull pilótái jelentős előnnyel zártak az első két helyen.

Daniel Ricciardo a pálya történetében először 1:12 alatti kört futott, 1:11,841-es idejével természetesen újabb rekordot ért el. Csapattársa, Max Verstppen szűk kéttizeddel maradt el az ausztráltól, a 3. helyen jegyzett Sebastian Vettel már több mint fél másodpercet kapott, míg a gyorsabb mercedeses, Lewis Hamilton hajszál híján héttizeddel volt lassabb Ricciardónál.

Work to do for Ferrari and Mercedes this weekend

Gap from RIC to VET = 0.572s

Gap from RIC to HAM = 0.695s

👏 @redbullracing #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/oiFsf7t2Ow

— Formula 1 (@F1) May 24, 2018