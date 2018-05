A három élcsapat hatosát a renault-s Carlos Sainz bontotta meg, a spanyolnak sikerült Valtteri Bottas elé beférkőznie. A top10 végében a Force Indiá-s Sergio Perez, valamint a haasos Romain Grosjean és a williamses Szergej Szirotkin sorakozott – az utóbbi két pilóta egy-egy alkalommal a falat is eltalálta egyébként.

Monaco's unforgiving barriers claimed their first victim early on

Sergey Sirotkin earned himself a puncture in FP1#F1 🇲🇨 #MonacoGP pic.twitter.com/tEJ4I5CuR4

— Formula 1 (@F1) May 24, 2018