Monaco a Forma-1 legcsillogóbb, legexkluzívabb futama, nem csoda, hogy már bemelegítésként is két világbajnokot vetnek be. Csütörtökön az 2016-os győztes Nico Rosberg, valamint édesapja, az 1982-es világbajnok Keke együtt lép majd pályára, mindketten bajnoki autójukkal (Williams FW07 és Mercedes W07) tartanak bemutatót a szabadedzések közti ebédszünetben.

A hírt Nico jelentette be a Twitteren:

we write history. this thursday father and son world champ both drive on track at the same time. Thanks @f1 for setting this up #MonacoGP pic.twitter.com/W0aL0mBWRL

— Nico Rosberg (@nico_rosberg) May 22, 2018