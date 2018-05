A csapatok-pilóták többsége be is spájzolt az új gumiból, a Red Bullnál, a Williamsnél és a Renault-nál egészen odáig mentek, hogy a 13 szettből csak egy-egy kötelező ultra- és szuperlágyat választottak, az összes többi hiperlágy lesz.

A Pirelli 2018-ra egy lépcsővel lágyabbá tette a keverékeit, ráadásul még meg is toldotta a kínálatot egy minden eddiginél tapadósabb gumival, a rózsaszín jelzésű hiperlággyal, amely a hétvégi Monacói Nagydíjon mutatkozik be.

“Monacóban ez a gumi valami egészen extra lesz. Nagyon gyors köröket látunk majd, sőt, én körrekordokra is számítok. Az időmérőn egészen őrületes lesz. Már tavaly is hihetetlen volt az új autókkal, idén pedig, a két fokozattal lágyabb gumin… Szerintem hosszú évek óta ez a Pirelli legjobb gumija, őrület lesz.”

A Pirelli motorsportfőnöke, Mario Isola ugyanakkor arra számít, hogy a hiperlágy csak a következő fordulóban, a hagyományosabb versenypályán tartott Kanadai Nagydíjon durran majd igazán nagyot:

“Míg a lágy, a szuperlágy és az utlralágy elég közel van egymáshoz, a hiperlágy tényleg komoly lépést jelent. Azonban a monacói egy egészen egyedi pálya, szóval nem vagyok benne biztos, hogy látni fogjuk a hiperlágy teljes potenciálját, talán többet látunk majd Montrealban.”

Isola hozzátette, hogy szerintük a versenyen is az új keverék dominál majd, mindenki a lehető legtovább akarja majd húzni azon a kerékcsere előtt:

“Monacóban nem csak időmérős gumi lesz a hiperlágy, a versenyre is az való, és a számok alapján szerint tisztességet etapot ki is lehet belőle hozni ezen a pályán. Monacó mindig is erről szólt: mindenki a lehető legtovább akar jutni a leglágyabb keveréken.”

