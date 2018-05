A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) pár héttel ezelőtt tisztázta, hogy a Forma-1-es csapatok akár az autókon idén megjelent fejvédő keretre, az ún. glóriára is erősíthetik visszapillantó tükreiket – bizonyos megkötésekkel.

Elsőként a Ferrari állt elő ilyen megoldással, ami a két héttel ezelőtti Spanyol Nagydíjon jelent meg az autón, ám a tükörről még a laikusok számára is sütött, hogy aerodinamikai szerepe is van, az FIA még azon a hétvégén be is tiltotta, majd pontosított az előírásokon.

A Scuderiánál azért nem mondtak le a trükkös tükörről, most, Monacóban egy újabb, egyszerűbb darab került a vörös autóra.

A monacói tükör, alatta a barcelonai, azóta betiltott változat