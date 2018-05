Hihetetlen, de igaz, a Red Bull Racing a hétvégén Monte-Carlóban már 205. Forma-1-es versenyén indul.

Az egykori Jaguar-csapat felvásárlásával a 2005-ös idényre létrehozott alakulat eredményei pedig még hihetetlenebbek. Az első dobogós eredményüket, egy 3. helyet még 2006-ban szerezték David Coulharddal, majd 2009-től, Sebastian Vettel és Mark Webber párosával beindult az úthenger, négy idényben sorozatban vitték el konstruktőri és az egyéni világbajnoki címet is. Bár a hibrides turbókorszak kezdete óta a Mercedes dominál, a Red Bull képes volt az élmezőnyben maradni, további dobogós helyezéseket szerezni. Az eddigi 249 futamuk több mint negyedét megnyerték, szám szerint 56 futamgyőzelmet szereztek és összesen 149 alkalommal álltak a dobogóra a pilótáik.

“Óriási dolog lenne a csapat számára Monacóban, a 250. futamon győzni, én mindig is élvezetem itt vezetni és hiszem, hogy győzni is fogok itt valamikor. Eddig csak a közelébe jutottam, de ettől csak még éhesebb vagyok, ezt ki akarom pipálni a listámon! Ha addig nem sikerül, akkor még a visszavonulásom utáni is visszajárok csak erre a versenyre, amíg össze nem jön!” – viccelődött Daniel Ricciardo.