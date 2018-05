A sorozat tulajdonosa, a Liberty Media minden számára rendelkezésre álló eszközzel szeretné izgalmasabbá tenni a Forma-1-es futamokat, a legújabb ötletre azonban valószínűleg nyeltek egy nagyot a naptárban szereplő pályák vezetői.

A Liberty ugyanis felmaratná az összes pálya aszfaltját, a helyére pedig olyan, durvább aszfaltot rakatna le, ami jobban koptatja a gumikat.

A Liberty akár rá is kényszerítheti a pályák üzemeltetőit, hogy végezzék el az újraburkolást, pedig a Hungaroringen is nemrég aszfaltoztak, és a barcelonai pálya is idénre újult meg.

A Circuit de Catalunya burkolata korábban éppen az a durva, nyers aszfalt volt, amit a Liberty most visszaépíttetne, és amit pont a durvasága miatt cseréltek le: a MotoGP számára nem volt megfelelő.