Egy versenyhétvégéig használhatta a Ferrari a Spanyol Nagydíjra készített visszapillantó tükreit, az FIA már Barcelonában világossá tette, hogy Monacótól nem lehet használni az újítást. Noha korábban éppen az FIA engedélyezte a visszapillantó tükrök glóriára való felszerelését, azzal nem számolt a szövetség, hogy egyesek ezt akár aerodinamikai előnyszerzésre is használhatják.

Márpedig a tükör fölé szerelt kiegészítő szárnyakkal a Ferrari nem is titkolta, hogy a “láthatóság javítása” mellett más céljai is lehettek a fejlesztéssel. A spanyolországi dádá után csütörtökre meg is érkezett az új technikai direktíva, amely bezárja a Ferrari által kihasznált kiskaput.

A direktíva értelmében továbbra sem tilos a tükröket a glóriára szerelni, de csak kis méretű, a tükör belső belső felén vagy alján bekötött rögzítéseket lehet használni. Az FIA mostantól terheléses tesztekkel ellenőrzi majd, hogy egy rögzítés valóban rögzítő szerepet tölt-e be.