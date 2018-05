A Ferrariból a 26. körben ment el az erő, pedig a finn versenyző jó pozícióban volt ahhoz, hogy végigcsinálja az egykiállásos stratégiát. Noha eredetileg arra utasították Räikkönent, hogy állítsa le az autót, végül visszament vele a bokszba.

Azért tudta ezt megtenni, mert a motor nem teljesen, csak félig döglött be: mint azóta kiderült, elektromos hiba miatt csak a bal oldali hengerek álltak le a V6-osban.

Magának a belső égésű motornak semmi baja, így gond nélkül használható lesz Monacóban, nem kell a harmadik motort is beszerelni a Ferrariba.

Räikkönen így is rosszul járt a korai cserével (a motor mellett a turbót és az MGU-H-t is cserélték), mert ezeknek a komponenseknek a Monacói Nagydíj végéig ki kellett volna tartaniuk. A Ferrari a hetedik futamon, Kanadában vet be frissített motort, ebből azonban Räikkönen egyelőre kimarad.

A finn versenyzőnek valószínűleg a Német Nagydíjig ki kell húznia a Spanyolországban beszerelt motorral. Amennyiben Vettel az eredeti terveknek megfelelően Kanadában megkapja a frissített motort, legalább négy versenyen motorelőnyben lesz a régebbi specifikáció használatára kényszerülő, peches csapattársával szemben.