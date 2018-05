A Forma-2-es gépeken is alkalmazott újítás remekül vizsgázott a Spanyol Nagydíj betétfutamában, potenciálisan komoly sérüléstől mentette meg az egyik versenyzőt.

Barcelonában a japán Fukuzumi Nirej ütközött honfitársával, Makino Tadaszukével. Fukuzumi autója a levegőbe emelkedett, bal hátsó kereke legyalulta Makino kocsijának motorborítását, oldaldobozát, sőt még a glóriáról is lekapta a festéket.

ICYMI: The halo did it’s job in the F2 race on Sunday as Nirei Fukuzumi’s Arden rode up on top of the halo on the Russian Time of Tadasuke Makino#SkyF1 #F1 #F2 #Halo #SpanishGP pic.twitter.com/kbkbCEUYx5

— Sky Sports F1 🏎 (@SkySportsF1) 13 May 2018