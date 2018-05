“Silverstone-ban volt az első nagydíj (1950-ben), ezért szerettük volna ha az 1000. is az első helyszínén zajlik. Szép történet, szép harmónia lett volna ebben. Én nem rég élek Nagy-Britanniában, de amikor szóltak, hogy áprilisban ott szuboptimális az időjárás ehhez, gyorsan át kellett gondolnom a dolgot” – idézte az F1 marketingvezérét, Sean Bratchest a Reuters.

“Alaposan megrágtuk a témát, sok tényezőt, köztük az időjárást is mérlegeltük. De Kína is nagyszerű helyszín lesz. A jövőnk részét képezi az ország, örömmel visszük oda ezt a futamot. Ezzel együtt pedig az egész évet az 1000. futam éveként kezeljük majd, szóval a teljes idény során lesznek a mérföldkövet ünneplő dolgok” – magyarázta Bratches.

“A kínai szervezők is örömmel fogadják a dolgot, máris megkezdtük a tárgyalásokat arról, hogyan lehet igazi nagy eseményt csinálni ebből, hogyan lehetne a lehető legmegfelelőbben ünnepelni.”

A Forma-1 idén 21 futamos szezont bonyolít, jövőre pedig – ha minden jól megy – Miami is bekerülhet naptárba. Bratches igyekezett elhessegetni azokat a feltételezéseket, hogy a floridai helyszínt az új, kedvezőbb szerződésért lobbizó Baku pótlására rántották be ilyen gyorsan a menetrendbe: “Ez nagybetűs hülyeség. Nincs kapcsolat a bakui helyezet és más versenyek között. Álhír.”

Baku mellett Silverstone jövője is homályos, hiszen tavaly felmondták az aktuális, 2026-ig szóló szerződésüket, már csak két éve van a Brit Nagydíjnak. A hétvégén Barcelonában mások mellett a silverstone-i pálya képviselői is ott voltak, ám Bratches azt mondja, nem tárgyaltak a szerződésről. Hockenheim képviselői szintén megjelentek Barcelonában, ám ők, Silverstone, vagy bárki más is hiába lobbizik “kockázatmentes”, azaz jóval olcsóbb rendezési díjért, szögezte el az F1-es fejes:

“A hétvégén nem folytattunk tárgyalást Silverstone-nal. Ez nem azt jelenti, hogy gond van, csak Londonban folytatjuk a megbeszéléseinket. Sok versenyszervező volt itt, Szingapúrból, Silverstone-ból, több más európai helyszínről is jöttek. A hockenheimiek is itt voltak. Biztosan sokan szeretnének kockázatmentes szerződést, de nem ilyen az üzleti modellünk. Azért nagyon várjuk az idei Német Nagydíjat!”