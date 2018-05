A Forma-1-es Spanyol Nagydíj első körén a haasos Romain Grosjean hármas balesetet okozott, amikor visszaforgatta az autót a pályára, miután megcsúszott egy elkerülési manőver közben. A francia pilóta a kanyarban keresztbe állva magával rántotta a kiesésbe a renault-s Nico Hülkenberget és a Toro Rossó-s Pierre Gaslyt, de csak a szerencsén múlott, hogy nem lett igazi tömegbaleset és senki sem sérült meg.

A pár évvel ezelőtt baleseteiről hírhedt francia az idei évben megint sokat hibázik, Barcelonában a futam előtti összes edzésen és az időmérőn járt a kavicságyban, végül ezzel az incidenssel tette fel a koronát a hétvégére.

The most dramatic moment of the race 😬

Three cars eliminated after just three corners at the #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/x9WlKHJLlY

