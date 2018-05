A Haas francia pilótája, Romain Grosjean csúnya balesetet okozott a Forma-1-e Spanyol Nagydíj első körén, amikor a csapattársával, Kevin Magnussennel való ütközést elkerülve megcsúszott, majd az autóját megforgatva visszatért a pályára, az érkező mezőny útjába. A beforgó Haas Nico Hülkenberg Renault-ját és Pierre Gasly Toro Rossóját is kiütötte a versenyből.

The most dramatic moment of the race 😬

Three cars eliminated after just three corners at the #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/x9WlKHJLlY

— Formula 1 (@F1) May 13, 2018