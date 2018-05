A futam legemlékezetesebb pillanata az első körhöz fűződött: Romain Grosjean a 4-es kanyarban a csapattársával, Magnussennel való ütközést elkerülni próbálva megpördült, majd ahelyett, hogy kiengedte volna az autót a bukótérbe, visszaforgatta a Haast a kanyar közepére, a mezőny elé. Nico Hülkenberg és Pierre Galsy is belerohant, óriási szerencse, hogy senki sem sérült meg és nem estek ki többen. Grosjean esetét a verseny után vizsgálják meg a stewardok.

The most dramatic moment of the race 😬

Three cars eliminated after just three corners at the #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/x9WlKHJLlY

— Formula 1 (@F1) May 13, 2018