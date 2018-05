Jenson Button és Fernando Alonso Forma-1-es karrierje 15 éven keresztül fedte egymást, 2015-16-ban ráadásul csapattársak is voltak a McLarennél. Bár a 2009-es világbajnok angol a száguldó cirkusznak már búcsút intett, június végén újra Alonso ellen versenyez, hiszen míg a spanyol a Toyota színeiben, Button az SMP Racing pilótájaként indul a Le Mans-i 24 órás futamon.

Button a brit Sky Sportsnak nyilatkozva csakis dicsérni tudta Alonsót:

“Egyértelműen azok közé tartozik, akiktől tartani kell. Bármilyen kategóriában is versenyezzünk, ha ő is ott van, akkor van ok az aggodalomra. Nem egyszerűen csak gyors, hanem nagyon okos versenyző is, tapasztalt és mindig topon van. Ha az embernek jó napja van, az időmérőn megverheti, akár még jó versenyt is futhat, de Fernando biztosan ott lesz a nyakán. Nagyon ritkán van rossz futama, ami csapattársként elég húzós.”