Sok-sok szerencsével ért véget Bakuban Hamilton közel kétszáz napig tartó nyeretlenségi sorozata, a címvédő is tudja, hogy nagyon nehéz címvédés vár rá.

“Egyértelműen az idei a legkeményebb év, mióta a csapatnál vagyok, nagy a nyomás a csapaton” – mondta Hamilton.

“Vettelnek pokoli jó autója van, mindent ki kell facsarnom magamból ahhoz, hogy előtte végezzek. Ez vonatkozik minden egyes emberre, aki velem dolgozik.”

Hamilton reagált Bernie Ecclestone nyilatkozatára is, amelyben a Forma-1 egykori vezetője lesajnálóan beszélt Hamiltonról. “Ebben az évben nagyon fókuszált vagyok.”

“Mindig vannak olyan megjegyzések, hogy Lewis vajon eléggé koncentrált? Vajon ugyanaz, aki tavaly is volt? Az igazság pedig az, hogy még annál is alázatosabban dolgozom, mint tavaly.”

“Nem tudom, hány év versenyzés áll még előttem, de jelenleg jobban élvezem a munkámat, mint valaha. Még úgy is, hogy nem jönnek a győzelmek, mert az utazás is fontos, amin most átmegyek.”

“Ahogy egyre idősebbek leszünk, úgy leszünk egyre okosabbak és nyitottabbak. Most ismerem fel, hogy része vagyok egy új kultúrának a versenyzésben, remélhetőleg új embereket is képes leszek megnyerni a sport számára.”