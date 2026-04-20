A baleset Salzburg északi részén, Itzling kerületben, egy útkereszteződésben történt. A helyi Vöröskereszt közleménye szerint a sérülteket kórházban ápolják, és kettőjük – köztük a sofőr – állapota súlyos.

A hatóságok tájékoztatása szerint valószínű, hogy az 59 éves sofőr a baleset előtt szélütést kapott és elvesztette ellenőrzését a jármű felett. A halálos áldozat egy 55 éves járókelő volt, aki a helyszínen meghalt. A sérültek zömében a trolibusz utasai voltak.

A salzburgi tömegközlekedési vállalat közleményében “mély megdöbbenéssel” reagált a tragikus balesetre. “Őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt hozzátartozóinak. Gondolataink és gyógyulást kívánó jókívánságaink a sérültekkel és a baleset érintettjeivel vannak” – tette hozzá a cég.

“Kisiklott” a troli, miért nem állt le a motor?

A troli működése elsőre egyszerűnek tűnik: a jármű villanymotorját a felsővezetékből, két áramszedő rúdon keresztül kapott áram hajtja. A modern trolibuszok viszont már nem teljesen „dróthoz kötöttek”. Szinte mindegyik rendelkezik kisebb akkumulátorral vagy segédüzemű hajtással, amivel rövidebb távon önállóan is képes haladni – például terelések, előzések vagy épp műszaki okok miatt.

Ez azt jelenti, hogy ha a vezető rosszul lesz, a jármű nem áll meg azonnal a vezetéktől való “elszakadáskor”: lendületből tovább gurul, sőt bizonyos ideig akár hajtással is haladhat. Egy több tonnás, utasokkal teli trolibusznál ez bőven elég ahhoz, hogy irányítás nélkül letérjen az útról, átgázoljon egy kereszteződésen, és akár egy épületbe – jelen esetben egy szupermarketbe – csapódjon.