2020-ban lejárnak a Forma-1 működését jelenleg keretbe foglaló szerződések, a tavaly érkezett új tulajdonos, a Liberty Media pedig 2021-re mind a műszaki szabályok, mind a pénzügyek terén reformokat vezetne be. A Ferrari tavaly télen jelezte, hogy nagyon nem tetszenek nekik az elképzelések, az elnök kilátásba helyezte az F1-ből való kiszállást is, majd a fenyegetést az elmúlt hónapokban még jó néhányszor meg is ismételte.

A Bahreini Nagydíj hétvégéjén ugyanakkor prezentációt tartottak a csapatoknak a pontosabb 2021-es tervekről, a beígért “hibrid, utcai autós relevanciával rendelkező, de a gyártók számára egyedi megoldásokat engedő” motorok már jobban tetszenek a Ferrarinak is.

“Bizakodással tölt el a Liberty hozzáállásának változása a 2021-re tervezett változtatásokat illetően. A legbiztatóbb jel talán az, hogy a szabálytervekben megjelent, hogy a motoroknak tükrözniük kell a Forma-1 jellegét. Csak azért nem butíthatjuk le a motorokat, hogy új gyártók lépjenek be, nem? Szóval a most élő tervezettel már lehet dolgozni. A pénzügyi tervekkel viszont nem. Úgy gondolom, erről még el kell beszélgetnünk a Libertyvel” – mondta a Ferrari-elnök Sergio Marchionne, utalva arra, hogy a Liberty sokkal egyenlőbb arányban osztaná el a csapatok között az F1 bevételeit, ráadásul évi 150 millió dolláros kiadási plafont szeretne bevezetni.