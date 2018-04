„A Q1-ben és a Q2-ben is jónak éreztem az autót, és az időmérő végén tudtam, hogy ez meglehet, megvan hozzá a kocsim, azt csinálja, amit akarok, össze tudok rakni egy jó kört. Az első kör jól sikerült, talán két pont volt, ahol nem lett teljesen tökéletes, de ott volt a második kör újra próbálkozni. Kicsit gyorsabb voltam, de blokkoltak a kerekeim. Meglepő volt, nem tudtam, hogy kiengedjem-e a kocsit a bukótérbe, vagy elforduljak-e. Megpróbáltam elfordulni, szerencsére sikerült. Jó kört futottam először, nagyon örülök.”

Zsinórban harmadik pole pozícióját szerezte meg a ferraris Sebastian Vettel a bakui időmérőn, mely pályafutása 53. első rajtkockás indulását jelenti. Az időmérő részletes összefoglalója itt olvasható. A leggyorsabb pilótákkal Will Buxton készítette az interjút.

„Nem nagy a távolság az első kanyarig, a másik irányba hosszabb! Kemény verseny lesz, bármi megeshet, valószínűsíthető a biztonsági autó megjelenése is. Az autónk nagyon jó volt ma délután, holnap is jó helyen lehetünk. Tegnap kicsit hiányzott a magabiztosságom és az autóba vetett bizalmam, nem találtam a ritmust, ami itt nagyon fontos. Ma viszont nagyon élvezetes volt, de kicsit mérges vagyok az utolsó köröm miatt, azt hittem, még egy kicsit több is van benne. Persze meglett a pole, úgyhogy boldogok lehetünk.”

Lewis Hamilton (2.)

„Remek közönségünk van! Nagyon szoros volt, a legjobbunkat nyújtottuk. Az utolsó szektorban vesztettem egy kis időt, azonban Sebastian nagyszerű munkát végzett, egész hétvégén gyors volt, fenomenális autója van idén. Elégedett vagyok a csapat munkájával, tegnaphoz képest ma ők juttattak ide. Valtteri is remekül ment, versenyben vagyunk, ez az ötödik legjobb pálya az előzések szempontjából, úgyhogy semmi sem lehetetlen. Azon leszek, hogy megnehezítsem Sebastian dolgát holnap!”

„Nehéz egyenesben tartani a kocsit a szél miatt. Keresztszél fúj az épületek között, de jó volt ma a pálya, hálás vagyok mindenkinek Azerbajdzsánban, hogy itt lehetünk!”

Valtteri Bottas (3.)

„Harcolni fogunk a Ferrarikkal holnap, mindkét autóval ott vagyunk közel. A verseny őrületes tud itt lenni, szóval készen állunk a csatára! Tavaly egy körrel le voltam maradva az első kör után, a végén második lettem. Bármi megtörténhet, most jó helyről indulhatok.”