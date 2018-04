Az előrejelzések szerint Bakuban szombaton és vasárnap fokozatosan egyre erősebb szél, széllökések várhatók, ami alaposan megnehezítheti az aerodinamikailag igen érzékeny Forma-1-es autók terelgetését. 40, 60 egyes jóslatok szerint akár 80 km/órás széllökések is lehetnek az Azerbajdzsáni Nagydíjon.

“Szerintem a pálya nagy részén védve leszünk, de hallottam 60-70 km/órás lökésekről szóló figyelmeztetéseket, ami őszintén szólva elég őrült helyzet lenne mindenkinek. Elég húzós futam lesz, ha tényleg így lesz” – mondta a Toro Rossó-s Brendon Hartley.

“A csütörtöki pályabejáráson is volt egy kis szél, párszor le is vettem a sapkámat, hogy a hajamon érezzem, melyik kanyar védett és melyik nem. Azt hiszem, a szél akár 180 fokban is irányt válthat. Az épületek között néhol lehetnek nagyobb lökések. De ez van, mindenkinek ugyanezzel kell majd megküzdenie. Ha tényleg lesz 50 km/órás szél, az F1-es autóval nagyon sok” – folytatta az új-zélandi.