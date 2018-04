A Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj pénteki edzésnapja furcsa eredményeket produkált: a végtelen célegyenes miatt a Renault-motorral elvileg hátrányban lévő Red Bull-os Daniel Ricciardo lett a leggyorsabb, a Mercedes-pilóták küszködtek az ultralágyakon és rég látott hátránnyal voltak lemaradva, a bajnoki éllovas Sebastian Vettel pedig délelőtt a 10. lett, délután pedig már a top10-be sem fért be. A főszereplők nyilatkozatai az első nap után.

“Gyorsak voltunk ma, az tuti. Magabiztosak lehetünk, mondjuk nem tudom, hogy a többiek mennyit gyorsulnak az időmérőre, de ha még nem is kvalifikálunk az élre, a futamon gyors lesz az autó. A favoritok közé tartozunk. Az utcai pályán kell a magabiztosság, én pedig nagyon összhangban voltam ma az autóval. A második szektor volt a legjobb. Az autó nagyon jó a szűk részeken. De még egyszer: szerintem az időmérőre a többiek felgyorsulnak, és az első és a harmadik szektorban mér egy kicsit hátrányba is leszünk” – magyarázta a tavalyi futamgyőztes Ricciardo, aki két hete Sanghajban is győzött.

Csapattársa, Max Verstappen az első edzésen a falnak vágta a Red Bullt, de délután már jól ment (3.), azonban a legvégén műszaki hibára utaló lassúsággal battyogott vissza a bokszutcába. Utólag azt mondta, nem volt komoly gond: “Azt hittük, meghibásodás van, de kiderült, hogy csak egy hibás szenzorról volt szó, szóval aggodalomra semmi ok.”