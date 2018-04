“Igazából egyre jobban tisztelem őt, jócskán nőtt a tiszteletem azóta, és biztos vagyok benne, hogy még fog is. Bajnokhoz méltóan fejlődött. A viselkedése, a megszólalásai, amiket mond – folyamatosan fejlődik” – dicsérte a négyszeres világbajnokot.

“Jó látni a tüzet az ellenfelekben. Azt is jó látni, hogy nem tökéletesek, hiszen senki sem tökéletes. Mindannyian követünk el hibákat, de a legfontosabb az, hogyan kezeljük ezeket és tanulunk-e belőlük” – mondta Bakuban Hamilton, hangsúlyozva, hogy nem haragszik Vettelre, sőt.

A címvédő Hamiltonnak amúgy egész keményen kezdődik a szezon, az eddigi három futamból kettőt Vettel, egyet a Red Bull-os Daniel Ricciardo nyert, míg neki nem sikerült a dobogó legfelső fokáig jutni.

“A többiek egyértelműen szintet léptek idénre. Mi is fejlődtünk, de ők többet. Az utolsó kis apróságokon múlik majd minden. Azért továbbra is az elmúlt négy évben győztes csapat vagyunk, szóval képesek leszünk küzdeni. És ha idén is sikerülne győzni, az lenne az eddigi legnagyobb eredményünk.”