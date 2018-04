Érdekesen alakult a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj első szabadedzése. A néhol nagyon szűk utcai pályán szinte kivétel nélkül minden versenyző elmérte itt-ott a kanyarokat, féktávokat, percenként kerültek elő a sárga zászlók, amikor valaki valamelyik bukótérből igyekezett visszatérni a pályára, ahogy gyakori látvány volt az is, ahogy az autók súrolták-érintették a falakat.

Egyetlen versenyző akadt, aki rendesen oda is vágta: a hétvége kezdetén megfontoltabb hozzáállást emlegető Max Verstappen, aki az első fél óra végén verte oda a Red Bullt az 5. kanyarban. A holland így is a 6. helyen végzett.

He was sixth-fastest in Friday's first practice session

But Max Verstappen's weekend got off to a less-than-perfect start 😬#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/Mlf80l9Y4H

