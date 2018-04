Jó ideje hallani már róla, mostanra pedig a Forma-1 gazdasági vezetője, Sean Bratches is megerősítette, hogy pár éven belül Vietnamban is lesz versenye a szériának:

“Utcai versenyről van szó, ott leszünk a belvárosban, ahol nagy szurkolói bázist aktiválhatunk” – idézte az amerikai üzletembert az Associated Press.

Bratches azt is elárulta, hogy Kínában egy második nagydíjat is tető alá szeretnének hozni, ám ennek pontos helyét “a kínai partnerekre” bízzák.

“67 éves, de alulmenedzselt céget vettünk át (a Libertyvel), gyakorlatilag egy startupot. A megfelelő gazdálkodással és struktúrával, a fordulók megfelelő regionális rendezésével hosszabb távon 24-25 futammal számolunk” – magyarázta.

Bratches korábban azt állította, világszerte nagyjából 40 helyről van érdeklődő Forma-1-es futam rendezésére, ami jól hangzik, de kérdés, hogy ebből mennyi a komoly lehetőség.

Az biztos, hogy az ázsiai és amerikai terjeszkedés mellett azért oda kell majd figyelni Európára is, hiszen a belgiumi Spa-Francorchamps szerződése idén lejár, Hockenheim is utolsó lekötött Német Nagydíját rendezi, Monzával hosszas huzavona után Bernie Ecclestone végül csak 2019-ig hosszabbított, a Brit Nagydíjnak otthont adó Silverstone pedig tavaly aktiválta szerződésbontási opcióját, hogy jobb feltételeket alkudjon ki a jövőre, ám így ott is 2019-es az utolsó biztos dátum, ráadásul Monaco és Ausztria szerződései is csak 2020-ig szólnak pillanatnyilag. Nem Európa, de hasonlóan hagyományos helyszín Jpán: Szuzukában szintén az idei az utolsó lekötött Forma-1-es verseny, velük is új szerződést kell kötni hamarosan.