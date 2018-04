Korábban is többször téma volt már a sajtóban, hogy Ricciardónak előszerződése van a Ferrarival, most már konkrét információkat is tudni vélnek jól értesültek. Ezek szerint az előszerződés június 30-ig érvényes, vagyis gyakorlatilag eddig az időpontig Ricciardo és a Ferrari sem tárgyalhat (hivatalosan) mással.

Ricciardo szerződése az év végén jár le a Red Bullnál, ahol legkésőbb augusztusban tudni akarják, hogy akar-e hosszabbítani. Ezt nem befolyásolja a június 30-án lejáró határidő, mert ha a Ferrarival mégsem jön össze a szerződés, a Red Bull-lal (vagy más csapatokkal, esetleg a Mercedesszel) még lesz ideje tárgyalnia az ausztrál versenyzőnek.

Mivel június 30-ig gyakorlatilag a Ferrari rendelkezik Ricciardóval, ezért a szerződésben meghatározott díj is jár a versenyzőnek. Ez egyébként gyakran alkalmazott megoldás a Forma-1-ben.

Amennyiben valóban Ricciardo lesz Kimi Räikkönen utódja a Ferrarinál, újra összeállhat a Red Bullnál 2014-ben látott Vettel, Ricciardo páros.