“Azt mondanám, hogy csalódottak vagyunk, hogy nem léptünk előrébb. Azt reméltük, hogy a tél folyamán faragunk egy kis köridőt az élcsapatokhoz képest, de nem sikerült. Sőt, talán még el is húztak, ami csalódást keltő.”

Bár a Forma-1-ben újabb gyári korszakának harmadik évét kezdő Renault a 2018-as idény első három fordulóján mindannyiszor pontot szerzett legalább egyik autójával, a francia gyártónál nem igazán lehetnek elégedettek, ugyanis az élmezőnyhöz nem kerültek közelebb, ráadásul mindkét motorpartnerük, a Red Bull Racing és a McLaren is előttük áll a konstruktőri versenyben, az előbb 30, az utóbbi 3 ponttal.

Olvass tovább

“Úgy gondolom, hogy a McLarenhez viszonyított helyzetünkkel nagyjából elégedettek lehetünk, de a Toro Rosso és a Haas is nagyszerű munkát végzett télen, ami nagyon megnehezíti a dolgunkat. Egész évben nagyon szoros lesz, a McLaren pedig javulni is fog, nagyon jók a fejlesztésben, a kezdeti hátrány ledolgozásában. Nagyon szoros küzdelem lesz. Azt reméltük, hogy ennél egy kicsit előrébb leszünk, de ezt nem lehet pontosan kiszámítani előre. De azért mi is jó fejlesztési munkát végzünk majd az idény alatt.”

Bár a Renault-nak nincs olyan költségvetése, mint a három élcsapatnak, és egyelőre még mindig folyik a szakemberek toborzása, Bell nem keres kifogásokat:

“Egyszerűen nem végeztünk elég jó munkát. A tél folyamán nem voltunk olyan okosak a tervezésnél, fejlesztésnél, mint a riválisok. Még mindig épül, fejlődik a csapat, még mindig finomítgatjuk a módszereket, még mindig keressük az embereket, építjük az infrastruktúrát. Nem akarom ezt kifogásként felhozni, de egyelőre tényleg nem vagyunk olyan érettek, mint a három nagycsapat, az autógyártás terén ők még előttünk járnak.”