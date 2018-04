Nico Rosberg már korábban is beszélt arról, hogy Lewis Hamiltonnál megszokottnak számítanak a gyengébb időszakok, ezt most egy újabb interjúban is megerősítette.

“Ez tipikus, Lewis-féle hullámvölgy” – mondta Rosberg. “Amikor a dolgok nem alakulnak tökéletesen, elkezdi elveszíteni a fejét és a motivációját, és küzd magával egy ideig.”

“Az interjúiból is tisztán látni, hogy tényleg szenved, és nem teljesen érti, hogy mi történik. Ez általában egy-két-három versenyig tart, és ezek azok az időszakok, amelyeket az ellenfeleknek ki kell használniuk.”

“Sebastian Vettel erre nem volt képes Kínában, és ez komoly hátrány lehet számára, mert Lewis mindig nagyon erősen tér vissza.”