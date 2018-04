Ahogy az rendes családokban lenni szokott, David felkereste a lány édesapját, Keszthelyi Zoltánt, és engedélyt kért tőle, hogy együtt járhassanak.

“Amit persze megadtam. De ez nem most történt, már régebben, csak most lett belőle hír” – mondta a Borsnak az apuka, arra utalva, hogy az autóversenyzők néhány hó­napja kialakult kapcsolatáról most számolt be a német Express című lap.

David a Forma-4-ben, Vivien az Audi R8 Cupban indul idén.