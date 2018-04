A Red Bull-os Max Verstappen múlt vasárnap a Kínai Nagydíjon a garantált dobogós helyezést dobta el, amikor csapattársát, Daniel Ricciardót követve a jobb, gyorsabb lágy gumikon próbált keresztülvágni az élmezőnyön, de a hajtűben buta hibát elkövetve előzés közben ütközött Sebastian Vettellel.

A holland pilóta – időbüntetéssel – végül az ötödik lett, ráadásul két büntetőpontot is kiosztottak neki.

Édesapja, a Forma-1-ben 1994 és 2003 között versenyző Jos sem tudta és akarta megvédeni fia sanghaji szereplését:

“A Vettel elleni előzés egyszerűen nem ült. Lehetetlen volt. Elmérte az egészet. Bizonyos helyzetekben Maxnak többet kellene gondolkodnia. Nem azt akarom, hogy változtasson a versenyzési stílusán – két embert megelőzött a rajtnál, azt tökéletesen csinálta, ezt is szeretnénk látni tőle. Ilyeneket (mint a Vettel-ütközés) viszont nem. Uralkodnia kell magán, ésszel kell vezetnie” – mondta a holland Ziggo Sport Peptalk műsorában.

Verstappen egy héttel korábban, Bahreinben Lewis Hamiltonnal ütközött egy előzés közben, akkor ki is esett, ugyanakkor édesapja szerint azzal a manőverrel nem volt gond:

“Szerintem azzal semmi probléma nem volt, továbbra is jó húzásnak gondolom. Utólag persze mondhatjuk, hogy hagyhatott volna több helyet Hamiltonnak, de fordítva is igaz ez. Ezért is volt versenybaleset, mert mindketten benne voltak.”