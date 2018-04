Tettéért Gasly 10 másodperces időbüntetést kapott, így végül a 18. helyen ért célba. Csapattársa nem fejezte be a futamot, de megtett körei alapján Hartley is szerepel az eredménylista utolsó, 20. helyén.

A kínai futam közepén Pierre Gasly friss gumikon közelített a 18. helyezett Brendon Hartley mögé, amikor is megpróbálkozott egy előzéssel, ám az nem sikerült tökéletesen. Gasly megforgatta Hartley-t a pálya hajtűkanyarjában, a szétszóródó törmelékek miatt pedig be kellett hívni a biztonsági autót.

Gasly meglepődött, amikor csapattársa nem engedte el a kanyarban, ugyanis ő arra számított, hogy el fogja. „A rádióban azt mondták, hogy Brendon elenged az egyenes végén. Én erre is számítottam, ezért belülre húzódtam.”

„Arra számítottam, hogy hagy némi helyet, hogy elforduljak, de elkezdett úgy kanyarodni, ahogy szokott. Én ekkor már belül voltam, túl későn történt és nem tudtam mit tenni. Fékeztem, de összeértünk. Ennyi volt tulajdonképpen” – mondta a francia pilóta. „Kár érte, az utolsó dolog, amit szeretnél, hogy a csapattársaddal ütközz. Azt hiszem, félreértettük egymást. Én vártam, hogy ő csináljon valamit, ő pedig mást várt.”

Gasly szerint a csapat már verseny előtt megbeszélte a helycserét, és úgy vélték, a hosszú egyenes utáni hajtű lesz a helyszín. Hartley is elismerte, hogy ez volt a terv, de ő a kanyar kijáratára gondolt, nem a bejáratra. „Egyértelműen félreértés történt. Az első etapban is cseréltünk, mert szenvedtem az ultralágyakon. Elengedtem őt a hajtű kijáratán, és amikor másodjára kértek, akkor is ugyanígy gondoltam” – mondta.

„Biztos úgy gondolta, hogy a bejáraton engedem el, de nem ez történt” – tette hozzá az új-zélandi.

Gasly a futam után két büntetőponttal is ’gazdagodott’. „Semmit sem tehettem. A tévében elég rosszul veszi ki magát. Elmondtuk, hogy helyet akartunk cserélni, de nem számítottam arra, hogy így fog kanyarodni. Ha harcban lettünk volna, nem próbálom meg így” – zárta a francia pilóta.