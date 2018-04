Ijesztő baleset történt vasárnap a Forma-1-es Bahreini Nagydíjon, a 36. körben, Kimi Räikkönen kerékcseréjénél félresiklottak a dolgok, a bal hátsó kereket még nem cserélték le, amikor a versenyző megkapta a zöld jelzést, az elinduló finn pedig elgázolta az egyik szerelőjét, Francesco Cigarinit.

A Ferrari-csapattag lábtörést szenvedett, síp- és szárkapocscsontja is eltört, a csapatot 50 ezer euróra büntették a veszélyes kiengedés miatt.

Sanghajban Räikkönen természetesen nem kerülhette el a katasztrofális kerékcserére vonatkozó kérdéseket.

“Úgy gondolom, hogy sok minden megkérdőjelezhető. Mindig igyekszünk nyerni egy kicsit, de sajnos messze nem ideálisan alakult a dolog, az eredmény pedig az lett, hogy az egyik csapattagunk megsérült, azonban az én dolgom az, hogy a lámpa utasítását kövessem, amikor zöldre vált. Ha, mittudomén, csak egy másodpercre lesz zöld, én már akkor is elhajtottam, hiába vált vissza pirosra. Valószínűleg sok mindent lehetett volna másképp csinálni, de ez most így alakult és meg is fizettünk érte” – mondta a bokszkiállásokról.