Anglia

BBC: “Vettel mesterien versenyzett, hárította a mercedeses Valtteri Bottas támadásait, s végül megnyerte a körömrágásig izgalmas futamot.”

The Telegraph: “Vettel más stratégiát választott, mint a Mercedesek, de a kevésbé terhelhető gumijain is elsőként ért célba. Így is fél másodpercet vert Bottasra, és eddig százszázalékos idén.”

Daily Mail: “Még hogy unalmas! Az F1 ismét egy hallatlanul izgalmas versennyel szegült szembe a megjósolt és fenyegető unalomba fulladással. Vettel olyan kerekekkel győzött, amelyek alig voltak vastagabbak egy papírzsebkendőnél.”

Ausztria

Der Standard: “Taktikai krimi lett a szahíri futamból. A Mercedes egykiállásos taktikát választott, nagy nyomás alá helyezve a vezető Vettelt. Ausztráliához hasonlóan azonban ezúttal sem jött be a számítása.”

Spanyolország

El País: “Az F1 megkapta, amire sürgősen szüksége volt: az akciót. A megjósolhatatlan forgatókönyv végén azonban ugyanaz állt, mint Melbourne-ben: Vettel nyert, a Mercedes pedig ismét megrendült.”

Sport: “Vettel felizzította a vb-t. A szezon előtt mindenki arról beszélt, hogy Hamilton kényelmes sétagaloppban szerzi meg ötödik vb-címét, Vettel azonban 200. futamán nemcsak 49. győzelmét és negyedik bahreini diadalát gyűjtötte be, hanem egyszersmind jelezte, hogy a Ferrari nem statisztaszerepben képzeli el az idényt.”

Mundo Deportivo: “Vettel ismét világbajnok akar lenni, és vasárnap bebizonyította, hogy fel tudja venni a versenyt a Mercedesekkel – nemcsak a futamon, hanem az időmérőn is.”

AS: “Ha jó kocsija van, akkor Vettelre mindig lehet számítani. Hibátlanul versenyzett Szahírban, még ha meg is szenvedett az utolsó körökben.”

Marca: “Vettel buli-üzemmódban. Úgy tűnik, a Ferrari komolyan veszi ezt az évet, bár végül is a tavalyi szezon is hasonlóan indult.”

El Mundo: “A történelem megismételte magát Bahreinben. Vettelé lett a glória, Bottas pedig pórul járt, a németnek ezúttal is csak egy támadást kellett kivédenie a finn részéről.”

Franciaország

L’Equipe: “Nem sok hiányzott Bottas ezüstnyilának a győzelméhez. A hajrában a felzárkózó finn alaposan ráijesztett Vettelre, de nemcsak ez ronthatta el kissé a Ferrari-ünnepet. Kimi Räikkönen kiállásánál ugyanis egy szerelő súlyosan megsérült, Räikkönennek pedig a harmadik helyről ki kellett állnia.”

Svájc

Blick: “Vettel, a mágus 39 körön át koptatta a lágy gumikat a célig, ezt a gyártó Pirelli előzőleg lehetetlennek tartotta. A tojástánc eredményes volt.”