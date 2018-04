A melbourne-i szezonnyitón nem is kezdtek rosszul, kettős pontszerzést könyvelhettek el – bár Fernando Alonso a szerencsének és a pálya jellegének is köszönhette az 5. helyét –, ám a Bahreini Nagydíj időmérőjén kiábrándító volt a papajanarancs járgány, Fernando Alonso kizárólag Romain Grosjean ügyetlenkedésének köszönhette, hogy nem esett ki a Q1 végén, ám a továbbjutás után is csak a két utolsó helyet hozta Alonso és Stoffel Vandoorne, a talpon maradt 14 autóból a 13-14. helyen rangsorolták őket.

“Tavaly is küszködtünk Bahreinben, szóval meg kell néznünk, mi a gondunk ezzel a pályával. De az ausztráliai tempónk nem álom volt, nagyon is valós volt a futamon, és tudjuk, hogy holnap jobbak leszünk a versenyen, mint most egy körön. Persze ettől még rá kell jönnünk, miért van ez. Hogy őszinte legyek, mindannyian csak bámultunk, hogy mi is történt.”

Alonso szintén “kellemetlen meglepetésről” beszélt a kvalifikáció után:

“Egyértelműen nem volt jó az időmérőnk, kellemetlen meglepetés volt. Nem számítottunk rá, hogy ennyire hátul leszünk. Már a Q1-ből is nehéz volt továbbjutni, a Q2-ben meg a 13-14. helyen végeztünk. Tegnap jónak tűnt a hosszú etapos tempónk, szóval jó eredményt reméltünk a futamtól, de elég rossz a rajtpozíciónk, innen kell majd javítani.”

Boullier-val ellentétben a spanyol azt mondta, tudják, mi a gond:

“Szerintem tudjuk. Egészen világos, tudjuk, hogy mik a gyengeségeink, és azt is, hogy mik az erősségeink. Remélhetőleg csak idő kérdése, hogy az új fejlesztésekkel kezeljük a gyengeségeket.

A kétszeres világbajnok azért még nem írta le a vasárnapot: “Ausztráliában sem voltunk a Q3-ban, aztán mégis mindkét autó pontszerző helyen végzett, szóval majd meglátjuk, mi lesz holnap. A gumikopás nagy, a megbízhatóság is kérdéses, láthattuk, hogy Hamiltonnál is sebességváltót kellett cserélni. Megterhelő pálya ez. Koncentrálnunk kell, s a stratégiából kell kihozni valamit előnyt. Nem jutottunk a Q3-ba, úgyhogy szabadon választhatunk gumit, talán ez is segíthet majd.”