Räikkönen tempóját dicsérte, hogy a Mercedesek és a Red Bullok szuperlágyon is csak a 3-6. helyre soroltak be.

Öt és fél perccel a szakasz vége előtt előkerült a piros zászló, ugyanis Max Verstappen a 2. kanyarban megcsúszott és a gumifalnak verte a Red Bull orrát. Az ütközés nem volt igazán nagy erejű, de az első szárnynak és a bal első felfüggesztésnek annyi lett.

A megszakítás idején a haasos Romain Grosjean, a mclarenes Fernando Alonso, sauberes Charles Leclerc és a két Williams-pilóta volt a kiesőzónában.

Az újraindítás után bő egy percig még mindenki kivárt, ám aztán a három élcsapat pilótáin kívül a teljes mezőny kiment.

A nagy adok-kapokban végül a Williamsek és a Sauberek mellett Grosjean lett a fő vesztes, utolsó körét elrontotta, 1:30,530-öt futott, ami ugyan megegyezett Fernando Alonso idejével, ám a spanyol előbb teljesítette azt, így ő jutott tovább. Ezzel együtt a McLaren 13-14. helyének nem örülhettek a garázsban, Alonso csak a haasos francia ügyetlenségének köszönhette, hogy nem esett ki.

A Q2-ben két perc csend után indult meg a körözés. A sebességváltó-csere miatt vasárnap öthelyes hátrasorolásra készülő Hamilton a többiekkel ellentétben lágy keveréken ment ki, hosszabb első etapot tervezett a futamra. Vettel 1:28,341-gyel nyitott, Räikkönen sem bírt vele. A Mercedes címvédője kitett magáért, a lágyakon is felugrott a 2. helyre. Újra nagyot villantott a Toro Rossó-s Pierre Gasly, első nekifutásra a 6., a best of the rest volt.

A kiesőzónából a Force Indiá-s Pereznek, a mclareneseknek és a Toro Rossó-s Brendon Hartley-nak kellett kikapaszkodnia. Egyiküknek sem sikerült, csak a sorrendjük változott: Hartley, Perez, Alonso és Vandoorne követte egymást a 11-14. helyen, Verstappen részvétel híján automatikusan a 15. lett.

A Q3 12 percét a renault-s Carlos Sainz kezdte, de a nagy kérdés az volt, bír-e valaki a Ferrarikkal, ha pedig nem, vajon Räikkönen vagy Vettel lesz a gyorsabb. A német 1:28,196-tal nyitott, finn csapattársa 1:28,101-gyel válaszolt. Bottas a 3. helyre sorolt be, Ricciardo a negyedikre. Hamilton első gyors körével fellépett a 3. pozícióba.

Az utolsó három percben megkezdődött a finálé, a nagyok közül a mercisek hozták először a végső időiket. Bottas 1:28,124-gyel, Hamilton 1:28,273-mal, Vettel 1:27,958-cal, Ricciardo 1:28,398-cal, Räikkönen 1:28,310-zel futott be, azaz a ferraris németé lett a pole, a finn a 2. helyet szerezte meg. Bottas elverte Hamiltont, aki a büntetéssel csak a 9. helyről kezd majd. A szombat esti 5. Ricciardo lett (vasárnap ő áll majd Bottas mellé), Pierre Gasly a kiváló 6., Kevin Magnussen a 7., Nico Hülkenberg a 8., Esteban Ocon a 9., Carlos Sainz a 10. időt autózta.