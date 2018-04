A haasos Kevin Magnussen a pályán mutatott, sokszor a sportszerűség határait erősen feszegető versenyzésével kivívta a Forma-1 rosszfiúja címet, és úgy látszik, a garázsban is ugyanerre hajt, ugyanis egy igen sportszerűtlen, övön aluli manőverrel “viccelte” meg szerelőjét a Bahreini Nagydíj első szabadedzése alatt…

It's fair to say @KevinMagnussen was feeling a bit testy during #FP1 😂#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/n0eoRIn0it

— Formula 1 (@F1) April 6, 2018