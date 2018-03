A Forma-1-es szezonnyitó Ausztrál Nagydíjra nehezen lehetne ráhúzni az izgalmas, fordulatos jelzőket, a versenyen annak ellenére is csak öt előzés történt, hogy az Albert Park-i pályára – most először – három DRS-zónát jelöltek ki. Az idei autók nem tudják követni egymást, nem igazán alkalmasak az előzésre.

“Egy alapvető elem hiányzott: az előzés, ugyanis nagyon kevés történt belőle az első versenyen. Életbe vágó, hogy az autók képesek legyenek közel kerülni egymáshoz, kerék kerék ellen versenyezni” – mondta a Forma-1 sportszakmai főnöke, Ross Brawn.

“Amikor kicsi a különbség két autó között, gyakorlatilag lehetetlen az üldöző számára támadást kezdeményezni. Láttuk ezt Hamiton és Vettel, Verstappen és Magnussen, majd a holland és Alonso, és Ricciardo és Räikkönen esetében is. Gondoljunk csak bele, mennyi akcióról maradtunk le! Pedig most először még egy harmadik DRS-zóna is volt, direkt az előzések esélyének növelésére.”