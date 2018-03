“A Mercedes csak játszik a mezőnnyel. A különböző motorüzemmódokkal eldönthetik, épp mennyire szeretnének elhúzni. De most mellényúltak, túl nagy az előnyük. Mondtam a Ferrarinak, hogy a Mercedesnek öttized az előnye, erre ők azt mondták, hogy nem is. Mindenkit bealtattak. Azzal a motorral a Mercedes verhetetlen. Más kategóriában vannak. A Red Bullnak jó az autója, ezért tudunk közel lenni, de a mostani motorszabályok mellett 2021-ig nem lesz változás” – magyarázta az osztrák Melbourne-ben.

Bár a vasárnapi Ausztrál Nagydíjat végül nem a pole-ból induló Lewis Hamilton nyerte (elszámolták magukat a boksztaktikával, az Albert Parkban pedig nagyon nehéz előzni, sőt követni is egymást), a Red Bull motorsportfőnöke szerint nem kérdés, hogy melyik csapat lesz idén a bajnok, Helmut Marko úgy véli, a Mercedes fölénye megingathatatlan.

A Mercedes motorja a V6-os turbós hibrid erőforrások 2014-es bevezetése óta a többi gyártóé előtt jár, az elmúlt négy évben győző stuttgarti gyártó pedig az idei évre is növelte az egység teljesítményét, ráadásul az időmérőre van egy különleges üzemmódjuk is.

Olvass tovább

Marko szerinte a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és az F1-es szereplők összefogásával kellene elérni, hogy még 2021 előtt kiegyenlítsék a Mercedes, a Ferrari, a Renault és a Honda közti erőviszonyokat:

“Már a Ferrari is kezd ébredezni. Kezdenek rájönni, hogy a mostani motorokkal sosem fogják beérni a Mercedest. Motoregyenlőségre van szükség, mindig is azt ígérték. De a mostani motorok teljesítménye között sokkal nagyobb a különbség, mit 3 százalék. Szóval az FIA-nak most már lépnie kell.”

A McLaren-Renault versenyfőnöke, Eric Boullier is egyetért: “A Mercedes rögtön az elején nagyon versenyképes motorral állt elő, és igen nehéznek tűnik beérni őket. Úgy gondolom, hogy most már a Liberty és az FIA dolga, hogy olyan korlátozásokat vezessenek be, amelyek összerázzák a mezőnyt, hogy több autó lehessen versenyben.”