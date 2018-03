2015 óta legjobb eredményét állította be Fernando Alonso azzal, hogy ötödik helyen ért célba a szezonnyitó F1-es Ausztrál Nagydíjon. A spanyol öt pozíciót javított rajthelyéhez képest, és a futam második felében Max Verstappen támadásainak kellett ellenállnia, hogy megtarthassa pozícióját.Jó tempót mutatott a Renault motorral felszerelt McLaren, Alonso gond nélkül tartotta a tempót a többiekkel. A spanyol bízik benne, hogy még többet is ki lehet hozni a papajaszínűre festett MCL33-ból.

„Többé-kevésbé erre számítottunk, a versenytempónk erősebb volt, mint az időmérős teljesítményünk. Kihasználtuk a többiek problémáit, majd képes voltam az utolsó 20 körben Verstappen támadásainak ellenállni” – mondta Alonso.

