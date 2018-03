Az előrejelzéseknek megfelelően komoly zuhé előzte meg a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj harmadik szabadedzését, az autók esőgumikon gurultak ki az Albert Park-i pályára kora délután.

Az edzés elején teljes (kék) esőgumikon mentek az autók, majd az utolsó néhány percig az átmeneti (zöld) Pirellik uralták a folyamatosan száradó aszfaltcsíkot. Bár a körülmények trükkösek voltak, mindenki nagyon vigyázott az új autóra, baleset, sőt komolyabb hiba sem történt.

A gyakorlás végére már a nap is kibújt, néhányan megpróbálkoztak a slickekkel is, a két Ferrari és a két Alfa Romeo Sauber mért kört is ment az ultralágyakon, így nem is volt kérdés, hogy kik végeznek az élen – ez magyarázza Sebastian Vettelék hatalmas előnyét is.