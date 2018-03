A Pirelli a 2018-as Forma-1-es idényre tovább bővítette gumipalettáját, az eddigi teljes kínálatot egy fokozattal lágyabbá tették, ráadásul bevezetnek egy extrém tapadós keveréket, a rózsaszínnel festett hiperlágyat is.

Most már az is biztos, amit eddig csak sejteni lehetett, azaz hogy az új gumi a Monacói Nagydíjon mutatkozik be, miután a gumiszállító bejelentette, hogy az utcai futamra három leglágyabb keverékét, azaz a szuperlágyat, az ultralágyat és a hiperlágyat viszi majd el.

A csapatoknak-pilótánként 13-13 szett gumi jár, ebből a három keverékből egy-egy kötelezően választandó (a leglágyabból egy a Q3-ra, míg a futamra egy-egy a két tartósabból), a további 10-et szabadon válogathatják össze.

Az eddig közölt 2018-as gumikiosztások