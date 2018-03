Néhány nappal ezelőtt a 2016-ban Lewis Hamiltont legyőzve világbajnoki címet szerző Nico Rosberg azt mondta, volt csapattársa gyenge pontja az, hogy nem teljesít egyenletesen, kihívóinak így azt tudja ajánlani, hogy az angol szétesettebb időszakaiban hozzák ki a maximumot az elérhető eredményekből, lehetőségekből.

A hétvégi szezonnyitó Ausztrál Nagydíj előtt a négyszeres világbajnok címvédő visszautasította egykori csapattársa szavait:

“Úgy gondolom, hogy a tavalyi évben bizonyítottam, hogy ez nem igaz. Szerintem sokan igyekeznek a címlapokra kerülni, ez is egy módja” – reagált Rosberg nyilatkozatára. “A célom az, hogy az idei évben még a tavalyinál is egyenletesebben teljesítsek. Szerintem a tavalyi bajnoki sikerem kulcsa is az egyenletes, kiszámítható szereplés volt.”