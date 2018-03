Daniel Ricciardo Red Bull-os szerződése 2018-ban kifut, az ausztrál pilóta egyelőre mérlegeli, maradjon-e, vagy inkább a Mercedesnél vagy a Ferrarinál próbálja megszerezni Valtteri Bottas vagy Kimi Räikkönen ülését 2019-re. Az energiaital-gyártó késő tavaszra szeretne döntést látni.

Egy friss interjúban magát a tulajdonost, Dietrich Mateschitzet is megkérdezték Ricciardo jövőjéről, az osztrák milliárdos így nyilatkozott:

“Erről őt kellene megkérdezni. A hosszú együttműködés után érthető, ha valaki új kihívásra vágyik, főleg egy egy élcsapat hívja. Ha menni akar, mi elengedjük, de örülünk, ha marad. Ha végül távozik, jó pilótáink vannak a Toro Rossónál is, de majd a maga idejében foglalkozunk a kérdéssel.”

A Red Bullnál reménykednek abban, hogy a világbajnoki címért küzdhetnek, Ricciardo is pontosan azt szeretné látni, hogy jelenlegi csapatánál is lehetősége van erre. A mercedeses Lewis Hamilton szerint az ausztrálnak nagyon észnél kell majd lennie idén, hogy a keresgélés, mérlegelés közben megőrizze a Red Bull támogatását is:

“Nagyon fontos, hogyan viselkedtek a pilóták, miket mondtak, nem szabad elidegeníteni az aktuális csapatot. Teljesen rendben van, ha valaki egyszer új csapathoz szeretne menni, de nagyon sokan dolgoznak értünk az aktuális csapatainknál, fontos, hogy ők motiváltak maradjanak, segítsenek, figyeljenek a versenyzőre. Az elmúlt években jó néhány versenyző hozott rossz döntést azzal, hogy destabilizálta a helyzetet, maga ellen hangolta a csapatot. Daniel most is nagyon jó helyen van, szerintem a Red Bullnak idén esélye lesz a bajnokságokban.”