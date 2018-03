A finn pilóta 2017-ben igyekezett beilleszkedni, beletanulni a mercedeses szerepbe, tisztességesen helyt is állt, de Hamiltont nem fenyegette igazán. Idén már jóval többet szeretne ennél, a korábbi csapattárshoz, Rosberghez hasonlóan megverné az angolt, ha lehet, ám tanácsot nem fog kérni az elődtől:

“Beszélgettem már a csapattal Nico (bajnoki) idényéről, miket csinált, mennyit dolgozott velük, mikre koncentrált, hogyan verte meg Lewist. De nem érzem szükségét, hogy személyesen is beszéljek vele. Ha teszem a magam dolgát, és a csapat segítségével megyek a saját utamon, nincs akadálya, hogy a bajnoki címért küzdjek” – tette hozzá.

Rosberg – aki az idei évben több hétvégén is a Sky Sports szakkommentátora lesz – amúgy épp most beszélt arról, hogy szerinte hogyan győzhető le Hamilton. A 2016-os világbajnok azt mondta, hogy míg a formában lévő Lewis Hamilton szinte érinthetetlen, az angol gyenge pontja, hogy néha lekapcsol, nincs ott fejben pár hétvégén, a riválisnak pedig ilyenkor kell hozni a maximális eredményt. A német drukkol is Bottasnak.

“Remélem, hogy Valtteri idén még közelebb lesz Lewishoz. Tavaly már megvillant néhányszor, de nem teljesített egyenletesen. Szerintem képes lehet rá, képes lehet még jobban vezetni és egészen Lewis közelébe kerülni. Mindannyian ezt szeretnénk látni, mindenki szereti a jó csapaton belüli csatákat.”

“Aztán ott lesz Sebastian (Vettel, Ferrari), ő is nagy kihívó. Kimi (Räikkönen) a tavalyi év alapján annyira nem, de talán talál valamit idénre. A Red Bull-os srácoknál meg az autón múlik a dolog. Ha jó az autó, a legígéretesebb versenyzők lesznek, ha ők ott vannak elöl, mindig akció van.”