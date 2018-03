Valtteri Bottas tavaly januárban hirtelen igazolt a Mercedeshez a váratlanul visszavonult Nico Rosberg helyére, egyéves szerződést kapott. A finn a szezon első felében bizonyította, hogy elboldogul az új szereppel, ezért 2018-ra hosszabbítottak vele, ám a további jövő még mindig homályos, miközben például a Red Bull-os Daniel Ricciardo is a piacon van, valamint a Mercedes-nevelt Esteban Ocon is szeretne fellépni a nagycsapathoz.

“Mindenki szeretne a legjobb autóba beülni, ez természetes. Mindenki szeretné előrébb vinni a karrierjét, én pedig jelenleg a lehető legjobb helyen vagyok, büszke is vagyok erre és igyekszem a legtöbbet kihozni belőle. Sokkal nyugodtabb vagyok, mint tavaly ilyenkor. Már tudom, hogy képes vagyok futamokat nyerni, tudom, hogy mennyit tanultam, és óriási támogatás áll mögöttem, mindenki azt szeretné, ha jól teljesítenék” – magyarázta a finn.

“Igen, nincs szerződésem 2019-re, de az idei évet illetően sokkal jobban érzem magam, mint tavaly, egyszerűen csak tennem kell a dolgomat. Nagy célokat tűztem ki magamnak, és ha sikerül őket elérnem vagy akár csak megközelítenem, akkor remélhetőleg a jövő miatt sem kell aggódnom” – folytatta.

A pilóta egyébként már Melbourne-ben van, ott melegít a hétvégére:

Been really enjoying Melbourne again and some good training sessions. Feeling great 💪🏼

Today a short spin with @badencooke & @PetaMullens at St Kilda Beach 🚴🏼‍♂️🇦🇺💨#VB77 #F1 #AustralianGP @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/CHumDFaEbs

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) March 20, 2018