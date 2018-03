Az F1-es mezőny legutóbb 2014-ben tesztelt a szezon előtt Bahreinben, majd 2016-ra is felmerült az ötlet, de a logisztikai nehézségek és a kisebb csapatok pénzügyi aggályai miatt nem lett belőle semmi.

A 2018-as Forma-1-es téli tesztelésen az időjárási körülmények alaposan megnehezítették a munkát, az első két napon kimondottan hideg volt, a harmadikon pedig a hó miatt nem is folyt érdemi körözés. A második hét jóval tavasziasabb körülményei mellett végül így is igen szép távokat hoztak össze a csapatok, de azért újra felmerült, hogy talán nem ártana máshol tesztelni.

“Másrészt viszont Barcelona sokoldalúbb, a pálya vonalvezetése teljesebb. Bahrein a féktávokról és a tapadásról szól, ott nincsenek gyors kanyarok, míg Barcelonában mindenből van egy kicsi, szóval mind Bahreinnek, mind Barcelonának megvannak az előnyei és hátrányai” – magyarázta Isola, aki épp ezért ajánlja a kompromisszumot.

“Ezért is volt erről szó már korábban is. Logikus lenne négy napot Bahreinben tölteni és négyet Barcelonában. Vagyis fordított sorrendben, hiszen úgy esik útba, ha Barcelona az első. A két helyszínnel kiiktathatnánk a hátrányokat. A logisztikai szempontokat is mérlegelni kell, de ez életképes megoldás lehetne.”