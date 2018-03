Az idei évtől a Forma-1-ben a biztonsági autós szakaszok után nem repülő, hanem álló rajttal indulnak újra a versenyek, a barcelonai teszten kedden és szerdán is szimulálták ezt néhány autóval.

Ending a busy day full of laps with a practice start! 🔥@ValtteriBottas won’t mind lining up on pole when we’re back here in May #DrivenByEachOther #F1Testing pic.twitter.com/gBnsI03dTn

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 7, 2018