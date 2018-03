Tavaly komoly felhördülést keltett, hogy a középszerűnek sem mondható eredményekkel rendelkező spanyol versenyzőnő, Carmen Jorda a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) nők az autóversenyzésben bizottságának tagja lett.

Az F1-ben alapvetően szponzorainak és külsejének köszönhetően két évig fejlesztőpilótaként alkalmazott Jorda a héten újabb okot adott a kritikákra, amikor alapvetően eltanácsolta a női versenyzőket a Forma-1-től és inkább a fizikailag kevésbé megterhelő Forma-E-t ajánlotta célnak.

A 2009-es Forma-1-es világbajnok, Jenson Button a Twitteren állt ki a női pilóták mellett, csípős választ adott Jordának:

“Ó, Carmen, ezzel a nyilatkozattal nem segíted az igazi női versenyzők ügyét! Kérdezd csak meg Danica Patricket, hogy elég erős-e egy versenyautó vezetéséhez! Engem is lenyomna az edzőteremben, és valószínűleg épp olyan erős, mint bármelyik F1-es pilóta a mezőnyben. Carmen, nálad nem az erőnlét a probléma” – hozta fel példának az amerikai IndyCarban és NASCAR-ban is sikereket elért versenyzőnőt a veterán.

Oh Carmen, you’re not helping proper female racing drivers with this comment. Ask @DanicaPatrick about being 💪🏽 enough to drive a race car! She’d kick my butt in the gym & she’s probably as strong as any driver on the F1 Grid right now. Physical barrier is not your issue Carmen https://t.co/hbyMzrCypg

— Jenson Button (@JensonButton) March 6, 2018