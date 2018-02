“A Mercedes és a Ferrari manapság egy csapatként működik. Néha nehéz megállapítani, melyik melyik. Az elmúlt pár évben nagyon összemelegedtek, még egymás autóbemutatóit is közvetítették (a saját központjaikban – a szerk.), meg ilyenek” – mondta Christian Horner hétfőn Barcelonában, újra hangsúlyozva, hogy szerinte Liberty Mediának a csapatokkal való egyeztetés helyett hatalmi szóval kellene bevezetnie az újításokat.

“Mi a versenyzésre koncentrálunk, azokkal a dolgokkal foglalkozunk, amikre befolyásunk van, a Forma-1-nek meg megvan az új tulajdonosa, a Liberty, az ő dolguk eldönteni, milyen irányba szeretnék vinni a sportágat a jövőben. Biztos vagyok benne, hogy az idei év során ismertetik a terveiket, aztán majd meglátjuk. Persze biztosan lesz mindenféle helyezkedés, pózolás, egyes csapatok már hozzá is láttak.”

A Ferrari elnöke, Sergio Marchionne nem pusztán az F1-ből való kiszállással, hanem rivális versenysorozat elindításával is fenyegetőzik, de Horner nem hisz ebben:

“Bernie (Ecclestone, az F1 korábbi vezére) jól tudja, hogy minden alkalommal, amikor a Concorde Agreement újratárgyalására került a sor, szóba került a rivális széria indítása is. 14 éve, amióta itt vagyok, mindig így volt. De eddig nem lett belőle semmi és most úgy gondolom, hogy ezúttal sem lesz. A Forma-1 az autóversenyzés csúcsa és az is lesz, az pedig a jogtulajdonos (a Liberty) dolga, hogy megmondja, ez és ez lesz a jövő, az meg a csapatok ügye, hogy részt akarnak-e venni benne vagy sem.”