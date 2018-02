Noha hónapok óta téma már, hogy a Force India nemzetközibbre cseréli a nevét, még a téli tesztszezont is Force Indiaként kezdte az alakulat, az új autó is így mutatkozott be.

A téma azonban továbbra is napirenden van, olyannyira, hogy állítólag még az első futam előtt megkapja a csapat az új identitását. “Nagy valószínűséggel még az első futam előtt megtörténik” – mondta az ügyvezető Otmar Szafnauer.

“Továbbra is dolgozunk rajta, és még nem is tudjuk konkrétan, mi lesz az új név. De mindig mondtuk, hogy nevet fogunk változtatni.”

“A határidő egyre közelebb van, és ahogy általában lenni szokott, minél közelebb van a határidő, annál keményebben kell dolgoznunk.”

A Force India eredetileg a Force One nevet nézte ki, de erre az F1 vezetősége nemet mondott.