A Forma-1-et három és fél évig irányító Bernie Ecclestone-t bő egy éve távolította el a sportág éléről az új tulajdonos, az amerikai Liberty Media, az angol matuzsálem pedig azóta végez aknamunkát a különböző nyilatkozataival.

A 87 éves angol a hétvégén újra megszólalt, egyebek mellett a Ferrari kiszállási fenyegetését erősítette és az F1 villanyosítását pedzegette.

“Továbbra is miénk a Forma-1 név, nekünk vannak szerződéseink a versenyszervezőkkel, szóval vezessünk be új autókat, beszéljük meg a gyártókkal, hogy induljon új, teljesen elektromos F1, a jövő Forma-1-e” – mondta a formailag, “nyugalmazott elnökként” továbbra is az F1-ben dolgozó kisember.